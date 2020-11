Bigon: “Insigne è diventato un calciatore importante”

Riccardo Bigon, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito ad Insigne. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Lorenzo è un calciatore importante per il Napoli e per la nazionale italiana. Diciamo che già quando era più giovane tutti ci rendemmo conto delle sue indiscusse qualità. Mazzarri ebbe il merito di metterlo in una posizione di campo in cui diede molto. Ha sempre avuto molta personalità. Ricordo che quando in Primavera riceva fischi dalle tribune non restava indifferente, ma rispondeva a quelle contestazioni. È un calciatore che può senza dubbio ancora crescere ulteriormente, ma ha raggiunto una maturità importante”.