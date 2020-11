Ambrosini: “Napoli-Milan sfida di grandissimo fascino! Insigne o Ibra vi svelo chi è il più decisivo”

Il noto opinionista Sky ed ex centrocampista di Milan e Fiorentina, Massimo Ambrosini, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare proprio del prossimo match che vedrà il club rossonero affrontare il Napoli. Queste le sue parole: “Quella del San Paolo sarà un match di altissimo livello! Mi aspettavo il Napoli un po’ più in alto mentre il Milan mi sta stupendo ogni partita sempre di più. La sfida sarà emozionante ma vi assicuro che è ancora troppo presto per essere decisiva.

Insigne o Ibrahimovic? Ho visto il capitano degli azzurri in una forma smagliante! Il tasso tecnico è indiscutibile ma adesso pare che abbia ritrovato anche una grandissima forma fisica. Tra lui e lo svedese però sono sicuro che Zlatan è il più decisivo. Ha cambiato le sorti del Milan come nessuno mai prima di adesso ed è sicuramente più determinante di quanto non lo sia Insigne nel suo Napoli“.