Alvino: “Insigne? Il tempo è galantuomo! Campione vero dentro e fuori dal campo, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto su twitter per dire la sua sul capitano del Napoli e della nazionale, Lorenzo Insigne. Il talento di Frattamaggiore si è messo parecchio in luce nelle ultime sfide della nazionale di Roberto Mancini e, questa volta, tutta Italia se ne è accorta. Per questo motivo, il giornalista di Kiss Kiss Napoli ha voluto rispondere ai tanti che, da tempo, hanno sempre criticato il numero 10 della nazionale azzurra. Di seguito il tweet in questione:

Il tempo è galantuomo, rende ciò che è stato tolto a chi ha saputo attendere. Bravo @Lor_Insigne a lavorare in silenzio e a saper cogliere i frutti. Campione vero dentro e fuori dal campo. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/09IpFiMfd5 — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 19, 2020