Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, parlando, tra le cose, anche dell’infortunio di Victor Osimhen.

Lussazione per Osimhen, sospiro di sollievo per il Napoli:

“La spalla è sempre una parte abbastanza delicata per un giocatore. Con una bella fasciatura può andare in campo. Potrebbe giocare con il Milan. Fosse stato un infortunio più grave, lo avrei ovviamente preservato, mettendo Petagna dentro”.