Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli:



“L’assenza di Bakayoko sarà importante. L’ex Milan è molto abile in fase difensiva, recupera tantissimi palloni e dà una grandissima mano alla squadra. Penso che sia stato uno degli acquisti più azzeccati del Napoli.

“Come fermare Ibrahimovic? Contro Zlatan la comunicazione tra i difensori è fondamentale, ma penso che bisognerà andare a uomo. Credo che il Napoli giocherà con la difesa molto alta, cercando di stare attento a non subire le ripartenze, gli attaccanti del Milan sono molto veloci. Quando marcavo Ibra ero attaccato a lui che mi guardava come se fossi una mosca”.

Insigne? Sta giocando da vero capitano, mi sorprende soprattutto per i recuperi che fa in fase difensiva”.

“Balotelli? Poteva diventare tra i più grandi, ma per varie vicissitudini non ci è riuscito. E’ un peccato, è sicuramente un matto ma è anche una brava persona“.