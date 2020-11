Il noto giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sulla situazione riguardante i diritti tv in Serie A. Di seguito le sue parole:

“La Lega sta cercando di rendere manageriale la vendita dei diritti tv, la riunione di domani sarà fondamentale. Al momento però non si riesce a valorizzare il prodotto come si vorrebbe. I club di Serie A hanno bisogno adesso di liquidità per non avere problemi nel pagamento degli stipendi. L’unica squadra che al momento non si trova in difficoltà sotto questo punto di vista è il Napoli, che avrebbe affrontato comunque la stagione senza complicazioni. Inoltre il piano di Aurelio De Laurentiis sui diritti tv resta vivo, ossia la vendita di questi ultimi tramite un canale di Lega ad un numero superiore di piattaforme”.