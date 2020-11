Auriemma: “Zielinski ultimamente non si regge in piedi, il COVID gli ha fatto male”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Voce di popolo – Si gonfia la rete’ soffermandosi sul prossimo impegno del Napoli e la situazione COVID: “Contro il Milan, il Napoli farà a meno di Elseid Hysaj, risultato positivo al Coronavirus, e probabilmente anche di Vitor Osimhen. In avanti, di conseguenza, si dovrebbe rivedere Dries Mertens nelle vesti di bomber: il belga dovrebbe infatti tornare nel ruolo di attaccante centrale, con Andrea Petagna inizialmente in panchina. Alle spalle dell’ex PSV, si dovrebbe puntare su Eljif Elmas. Perché non schierare Piotr Zielinski sulla trequarti? Zielinski ultimamente non si regge in piedi. Bisogna capire che oltre venti giorni Covid fanno male a tutti, anche ai calciatori. E’ una brutta esperienza. Il polacco, lo avete visto pure in Nazionale, non si è ancora ripreso. Elmas ha avuto una sintomatologia più lieve, mentre Zielinski è stato molto male: febbre, tosse e dolori muscolari ovunque; credo ci metterà un po’ di tempo per recuperare al 100% “.