Agresti: “L’Inter potrebbero prendere Milik in estate ma il problema è l’ingaggio del calciatore”

Il giornalista Stefano Agresti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Diretta Mercato, in onda sulle frequenze di 7 Gold, circa la cessione di Milik: “L’Inter è da tempo sulle tracce di Arek Milik. Potrebbe prenderlo in estate per pochi soldi. Il Napoli in estate ha chiesto una cifra importante, a gennaio sarebbe costretto a cederlo a una cifra praticamente irrisoria. Il vero problema è lo stesso calciatore. Milik per cambiare squadra chiede una cifra pari a 5/5.5 milioni di euro”.