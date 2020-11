Longhi: “Insigne è maturato grazie a Gattuso, ora trascina anche la Nazionale”

Il giornalista Bruno Longhi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal: “Insigne è un piccolo grande campione. Piccolo di statura, ma grande per le sue immense qualità tecniche e comportamentali. La maturazione è completata, riesce a prendere per mano anche la Nazionale. Questo grazie anche al rapporto che ha con Gattuso, oggi si vede un Insigne diverso. Ora non si limita più solo alla mattonella sinistra dell’attacco ma gioca a tutto campo”.