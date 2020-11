Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è stato intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato della sua avventura all’Inter, iniziata tra mille difficoltà, con infortuni e sfortuna.

Il tecnico interista, in questa intervista, ha toccato vari temi sui calciatori: impossibile, dunque, non menzionare Eriksen, il talento danese che potrebbe andare via a gennaio e che è in rotta di collisione con il tecnico salentino. Queste le sue parole:

“Tutte le scelte che faccio le prendo per il bene dell’Inter. Nella mia visione cerco di esaltare il gruppo, non il singolo individuo”.

Poi, sull’obiettivo Scudetto, ha detto:

“I tifosi devono sognare, ma noi veniamo da una stagione molto anomala in cui abbiamo fatto bene anche per i demeriti degli altri. E’ vero che siamo finiti a -1 dalla Juve, ma i bianconeri hanno mollato. Sono molto felice di aver messo così tanti punti di distanza dal Napoli, che era partito per vincere lo Scudetto”.