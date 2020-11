Molti club e squadre hanno il fiato sospeso da diversi giorni: infatti, la sosta del campionato non porta assolutamente relax, ma soltanto tanta ansia e tanto spavento.

Molti presidenti temono la sosta per le Nazionali, in quanto i calciatori devono viaggiare in un momento in cui quasi tutto il Mondo è soggetto alla seconda ondata del Coronavirus. Alcuni presidenti avevano richiesto lo stop delle Nazionali, ma tutti gli appelli sono stati invani.

Anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato al Corriere dello Sport delle partita delle Nazionali in termini netti:

“Il nostro club è pronto a fare i tamponi al rientro, ma non capisco perché far giocare le Nazionali. Alcuni nostri giocatori devono affrontare viaggi lunghi e pericolosi: io posso accettare le partite di qualificazione agli Europei o ai Mondiali, ma fatico ad accettare che si giochino le amichevoli o la Nations League”.