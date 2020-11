Venerato smentisce le voci su Calhanoglu: “Ci furono dei contatti ma poi non se ne fece nulla, vi spiego perchè”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per svelare un retroscena di mercato della squadra allenata da Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “Hakan Calhanoglu era un profilo su cui Giuntoli ha lavorato tanto. Sempre forte dell’amicizia tra il calciatore e l’attuale allenatore azzurro, il d.s. partenopeo avviò i contatti per il centrocampista offensivo dei rossoneri. Il Napoli rappresentava una buona opportunità per il turco peccato che, la richiesta di stipendio, arrivava addirittura a 6 milioni di euro all’anno compresi di bonus. Un prezzo fuori dalla portata della società di ADL che stroncò sul nascere la trattativa“.