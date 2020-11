Federazione Polacca su Zielinski: “Non è in forma per colpa del Covid! Ci vuole poco per recuperare la condizione, vi spiego”

Il vice presidente della Federazione polacca, Marek Kozminski, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’azzurro Zielinski. Queste le sue parole: “Proprio come confermato dallo stesso Piotr nel post-partita, il centrocampista del Napoli è parso abbastanza provato. E’ uscito dopo un’ora di gioco contro l’Ucraina ed era evidente che si trova in un momento delicato, il Covid è una brutta prova da affrontare. Siamo sicuri però che basterà poco per riprendere la condizione fisica dello scorso campionato. Le sue doti tecniche lo rendono un calciatore speciale, capace di risolvere le partite con una giocata“.