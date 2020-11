Tosel, ex Giudice Sportivo: “Sentenza di primo grado molto completa, dubito che il Tar possa imporre di far giocare il match”

Gianpaolo Tosel, ex Giudice Sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La sentenza di primo grado mi è apparsa molto completa ed apprezzabile e la Corte d’Appello non ha fatto altro che confermare il giudizio di primo grado. Ho apprezzato tanto il Giudice Sportivo di primo grado perché ha affrontato tutti i temi e ha motivato la propria decisione. Il Tar può far rigiocare la partita? Non lo so, perché l’intervento della giustizia amministrativa è una delle novità del momento. Dubito che il Tar possa imporre di far giocare la partita. Il risultato prodotto dalla Giustizia Sportiva non può essere modificato da quella ordinaria”.