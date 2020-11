Premier Conte: “Stiamo lavorando per evitare la chiusura dell’intero territorio, sul Natale…”

Giuseppe Conte ha parlato ai microfoni de La Stampa. Queste le parole del Premier:

“Stiamo lavorando per evitare la chiusura dell’intero territorio nazionale. Stiamo monitorando costantemente l’andamento del contagio e la capacità di risposta del nostro sistema sanitario. E’ una situazione in continua evoluzione che valutiamo con attenzione. La nostra attenzione per il settore economico è sempre stata forte e lo dimostra il nuovo Dpcm. Il nostro obiettivo è un Natale dove non si mortifichino né i consumi né gli affetti, ma non possiamo assolutamente immaginare feste e pranzi affollati”.