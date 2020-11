Uno dei giocatori del Napoli impegnato con la nazionale è Eljif Elmas che, nella giornata di domani, scenderà in campo con la Macedonia.

Il centrocampista azzurro ha parlato ai media, proprio alla vigilia del match contro la Georgia:

“Quella di domani sarà una gara difficile, ma ci stiamo preparando per affrontarla al meglio e portare a casa la vittoria. La posta in palio è troppo alta e noi vogliamo uscirne vincitori. Dobbiamo essere concentrati al massimo, per tutta la partita, perchè anche la Georgia vuole ottenere il pass per l’Europeo, ma dobbiamo fare in modo di mantenere il controllo del gioco. Ho molta fiducia per domani, perchè sarà una grande partita per noi e per il Paese”.