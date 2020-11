Fedele: “Osimhen non è un bomber e queste partite nazionali sono inutili!”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” soffermandosi su alcune situazioni in casa Napoli: “Piotr Zielinski trequartista alle spalle della punta? Ce lo vedo bene, come vedo bene anche Dries Mertens in posizione più avanzata. Mi priverei del belga a quaranta metri dalla porta, ma non a venti. Il Napoli ha bisogno di un goleador, perché Victor Osimhen non è un bomber; Mertens sa segnare tanto, però va spostato più avanti”.

Problema Nazionali – “Dei problemi ci possono essere e mi meraviglia di come si possa disputare queste partite inutili. E’ una questione di interessi, di sponsor. Il business ha avuto la meglio sullo sport e ci porta a questi fattori di rischio. Il calcio, ormai, non ha più niente di passione, niente di romantico: è tutto un ‘do ut des’…”.