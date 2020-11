Gianpaolo Tosel, ex Giudice Sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sentenza di Juventus-Napoli e il possibile ricorso degli azzurri. Queste le sue parole:

“Approvo la decisione del Giudice attuale su Juve-Napoli, anche se per me la vera partita è quella che si gioca sul campo. La Corte d’Appello ha confermato il giudizio di primo grado utilizzando però alcuni termini che probabilmente hanno offeso i destinatari. si tratta di una situazione particolare, che vede una sorta di concorrenza tra due ASL e il possibile contrasto con i protocolli. Ricorso al TAR? Dubito che questo possa far giocare la partita”.