Del Genio sulla sentenza: “Chi parla in TV pensa di essere seguito da degli stupidi”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “A tutto Napoli”, trasmissione in onda sulle frequenze di TeleA, soffermandosi sul caso tra Napoli e Juventus: “Molti giornalisti dicono che la Juventus non c’entra niente con la questione della sconfitta a tavolino. Ma già il fatto che lo dite, cari colleghi, significa che lo avete pensato. Il problema è che chi parla in tv pensa che ha a che fare con degli stupidi. Pensano che gli asoltatori siano formati da un venti per cento di intelligenti e un 80 per cento di sciocchi. Non è così, semmai è il contrario”.