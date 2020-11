Corbo: “Sandulli andava affrontato diversamente, Grassani non all’altezza”

L’editorialista de ‘La Repubblica’ Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” soffermandosi sulla situazione tra Juventus e Napoli e la sentenza che ne è derivata: “Diciamo le cose come stanno: Napoli è una culla del Diritto, la Federico II è l’Università statale più antica d’Italia. Se dall’altra parte trovi un giudice importante come Piero Sandulli, che viene da una famiglia di giuristi, devi affrontarli con uno stra-professore universitario. Potrei farvi venti nomi, ma non voglio fare pubblicità a nessuno. Serviva qualcuno di diverso da Mattia Grassani, a cui la Corte d’Appello non ha dato ascolto; qualcuno con un profilo ‘scientifico’ tale da mettere in imbarazzo la corte. Da Juventus-Napoli è passato più di un mese e non si affronta il nodo giuridico centrale della questione: l’ASL è preminente rispetto al protocollo della Lega, un consorzio che ha dato vita ad un accordo privato, oppure no?”.