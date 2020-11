Carlo Tavecchio è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha tutte le possibilità per giocarsi la stagione. Protocollo? Concede all’ASL territoriale di dire la sua e se quella di Napoli ha detto alla squadra di non partire, allora non c’è alcun dubbio che la gara si dovrà giocare. Blocco campionato? La situazione sarebbe drammatica, si chiederebbero aiuti allo stato. Se poi prendi aiuti di stato, allora devono arrivare nello specifico”.