Marolda: “Per valutare il Napoli bisogna aspettare Milan e Roma. Gattuso? Vi spiego cosa non mi è piaciuto”

Il noto giornalista, Francesco Marolda, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Gennaro Gattuso e del periodo di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Contro il Bologna non ho visto ne’ una squadra migliorata ne’ evoluta. Per dare un giudizio totale sul gioco del Napoli bisognerà aspettare big match come contro la Roma e il Milan. Per il momento restano prestazioni non brillantissime ma che comunque hanno portato a vittorie importanti.

Gattuso? Non mi è piaciuto quando ha chiuso il discorso nel post-partita col Bologna. Un professionista esemplare come lui deve saper rispettare le critiche che arrivano. Mi è piaciuto invece il comportamento adottato con Mario Rui e Ghoulam. Chi sbaglia è giusto che paghi e, in questo modo, ha voluto diffondere il messaggio a tutto il gruppo squadra. Con l’ex tecnico del Milan non si scherza“.