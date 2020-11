FIGC, Lo Monaco sulla sentenza: “Il Napoli non c’entra, il protocollo al tempo era lacunoso”

Il consigliere federale Pietro Lo Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tmw Radio circa la sentenza di Juventus – Napoli:

Il peggio deve ancora arrivare?

“Secondo me sì. Non voglia Iddio però che ci si debba fermare… In generale però si fa grande fatica a mandare avanti la vita e all’improvviso in molti si sono ritrovati poveri, da che prendevano uno stipendio. Il quadro è drammatico, e noi quando parliamo del calcio crediamo che abbia l’immunità: non è così, soffre in maniera decisa e soffrirà per questa pandemia. Viene da dire che gli unici a non accorgersene siano proprio i protagonisti di questo settore, per i quali sembra che non cambi niente. Cerchiamo di mantenere in piedi il possibile“.

Anche la UEFA è tra gli inconsapevoli, nel confermare gli appuntamenti tra amichevoli e Nations League? Sulla gestione delle Asl, poi?

“Questa della FIFA è una grande castroneria. Non è pensabile che giocatori che siano in quarantena o ai quali è paventato il rischio Covid, si vadano a fare l’amichevole dall’altra parte del mondo col rischio di contagiare e contagiarsi. Va discusso il regolamento, perché ad oggi preveda che i giocatori, qualora ce ne sia richiesta, vanno messi a disposizione una settimana prima. Una fesseria, che viene bypassata dalle Asl e Usl, per cui diventa difficile andare in Nazionale“.

Napoli-Juve, secondo grado con ricorso respinto. Come va a finire?

“Tutto prevedibile. Io mi ero già pronunciato e penso ancora che la partita si ripeterà. La questione è di buonsenso: cosa c’entra il Napoli se il protocollo al tempo era lacunoso e prevedeva la sovranità dell’Asl? Se questa ha deciso di non farli partire, non vedo cosa c’entrassero… La FIGC si è attenuta alle regole: la non presenza allo stadio questo prevedeva, poi ci sono i ricorsi al Consiglio di Stato“.

Ma quando si saprà se e quando sarà recuperata?

“Se non sbaglio verso gennaio, leggevo il 13“.