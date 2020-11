Corbo: “Napoli brutto ma efficace, vi svelo il segreto di Gattuso”

Il noto giornalista de la Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto in casa Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli, nell’ultimo periodo, non mi è sembrato il massimo dal punto di vista del gioco. In particolare la lentezza della manovra ha spesso complicato le cose alla squadra azzurra. Nell’ultimo match con il Bologna però ho visto dei miglioramenti che sottolineano il grande lavoro fatto in settimana dai ragazzi e da Gennaro Gattuso.

E’ proprio sul mister partenopeo che vorrei soffermarmi. Si, proprio perchè questa squadra sembra essere fatta ad immagine e somiglianza del suo allenatore. L’ex tecnico del Milan infatti invoglia i ragazzi a fare sempre meglio anche se il risultato dovesse essere ampiamente a favore degli azzurri. In questo modo riesce a tenere sempre alta l’attenzione dei ragazzi in modo da evitare che il troppo entusiasmo possa contagiare e, di conseguenza, far rilassare la sua squadra nelle partite, sulla carta, più agevoli“.