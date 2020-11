Cesarano: “Rino ha una squadra con un ampio margine di miglioramento”

Giornalista storico del Corriere dello Sport, Rino Cesarano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal: “Un conto sono gli obiettivi del club, un altro conto sono le ambizioni. Le ambizioni non si possono schiacciare. Se dall’esterno carichiamo troppo l’ambiente lui deve trovare altri sistemi per scrollarsela di dosso. Facesse una bolla, come fece Bianchi. Credo che quella sia la soluzione migliore perché Rino ha in mano un grande gruppo che ha ancora un ampio margine di miglioramento”.