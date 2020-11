Avv.Grassani: “Il tempo ci ha dato ragione! Il Napoli non poteva partire per Torino, vi spiego”

L’avvocato della SSC Napoli, Mattia Grassani, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del ricorso presentato dagli azzurri in seguito al 3 a 0 a tavolino assegnato alla Juventus in quel 4 ottobre. Queste le sue parole: “Partendo dal presupposto che il diritto alla salute ha un’importanza superiore rispetto alle norme calcistiche, il Napoli non poteva commettere un reato partendo per Torino. Gli azzurri, con un possibile focolaio in atto, dopo il caso Genoa avrebbero rischiato di contagiare un numero di persone elevatissimo nel tragitto che avrebbe visto il gruppo squadra spostarsi dal Castel Volturno all’Allianz Stadium di Torino.

Inoltre il tempo ci ha dato ragione di nuovo. Il 4 ottobre la Campania era la regione con il numero maggiore di casi, da allora la situazione è addirittura peggiorata. Non è mai stata concessa una deroga per la quarantena domiciliare e non vedo come si possa contravvenire a ben cinque provvedimenti disposti dalle autorità sanitarie locali. In ogni caso non ci fermeremo qui, siamo pronti a continuare la nostra via crucis al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ed, eventualmente, al Tar“.