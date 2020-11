Auriemma: “Sentenza gravissima nei toni e da querela! Infangata l’immagine del Calcio Napoli”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, intervenendo nel programma ‘Si Gonfia la Rete’ soffermandosi sulla sentenza di Juventus – Napoli: “Ritengo che era molto probabile la sconfitta del Napoli in secondo grado di giudizio, ma non mi aspettavo i toni che sono stati usati nella sentenza del Giudice Sportivo. Infatti secondo Sandulli il Napoli avrebbe violato la regola primaria dello sport, ossia correttezza, lealtà e probità, e avrebbe addirittura precostituito come alibi delle scuse per non andare a giocare una partita di pallone. E’ una sentenza gravissima nei toni e da querela, perché getta ombre sulla qualità e sull’immagine del Calcio Napoli. Credo che un giudice debba basarsi sui fatti, leggere la documentazione che gli arriva, verificare tutto quanto accade e dopo decidere. Ma se invece non si giudica sui fatti e si giudica sulle intenzioni è giusto che il club di De Laurentiis vada al Tar e si faccia giustizia in altre sedi”.