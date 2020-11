Avv. Grassani: “Discussione lunghissima ma soddisfacente. ADL? Ecco come è intervenuto”

L’avvocato del Napoli Mattia Grassani è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli dopo il ricorso effettuato per Juventus-Napoli.

“Un dibattimento soddisfacente, abbiamo spiegato l’importanza delle Asl e di come in nessuno dei precedenti si è risolto con un 3-0 a tavolino. È stata una discussione lunghissima. Ora aspettiamo la decisione che dovrebbe arrivare tra qualche giorno”.

“Il Napoli in questa situazione è la parte offesa: ha subito un’iniqua sanzione rispetto agli altri precedenti quando ha solo obbedito ad una autorità superiore. Questo è la parte centrale dell’intervento di Aurelio De Laurentiis”.

“Dal 4 ottobre Juve-Napoli è stato il caso pilota, solo il club azzurro ha pagato. Sanzione inaccettabile ed affittiva dal momento in cui ventiquattro partite di calcio professionistiche sono state rinviate per situazioni analoghe. Per noi la Lega ha sbagliato e il giudice sportivo è andato dietro“.