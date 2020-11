Edoardo Chiacchio, avvocato, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“Valutando dall’esterno, posso dire che le condizioni per l’esito positivo del ricorso ci sono. La controparte non si è costituita e quindi risulta assente. L’Asl di Napoli ha rilasciato un documento importante, il ricorso potrebbe essere accolto. Ogni elemento potrebbe essere preso in considerazione, speriamo che il ricorso degli azzurri venga accolto”.