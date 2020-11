Eraldo Pecci, commentatore della Domenica Sportiva in onda su Rai 2, e doppio ex della gara, in quanto ha giocato con entrambe le maglie, ha parlato della situazione delle due squadre.

In particolare, Pecci, ai microfoni de Il Mattino, ha parlato dello stato di forma del Napoli e ha difeso la squadra di Gattuso dalle troppe critiche e dai troppi malumori. Queste le sue parole:

“Il Napoli è partito bene in questa prima parte di stagione, le critiche sono assurde e totalmente immeritate. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro e voglio ricordare che è riuscito a riprendere in mano una squadra totalmente disunita. Ha fatto molto di più: poi sono i calciatori che vanno in campo, dunque la fortune dei partenopei dipendono dai calciatori”.