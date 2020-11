Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato prima della sfida contro la Lazio ai microfoni di Dazn. In particolare, il dirigente bianconero ha parlato del caos tamponi che vede la Lazio indagata sia dalla Procura Federale, sia dalla Procura e dalla giustizia ordinaria.

Nelle parole di Paratici, si può notare anche una leggera frecciatina al Napoli. Queste le sue parole:

“Ci sono delle regole, delle norme e dei protocolli che servono a garantire la regolarità della Serie A. Se qualcuno non li rispetta, è giusto che incorra in sanzioni da parte delle diverse autorità. Ormai tutte le squadre hanno avuto dei membri positivi al Covid, ma grazie a queste regole nessuna partita è saltata. Bisogna rispettare sempre il protocollo: è l’unico modo per non fermare il calcio”.