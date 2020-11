CdM – Elmas è carico! Sfrutterà l’occasione da titolare per questo motivo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Elmas, probabile titolare, è carico per la sfida di stasera. Il Napoli, alle 18:55, scenderà in campo in Croazia per sfidare i padroni di casa del Rijeka, nel match valido per la fase a gironi dell’Europa League. Il talento macedone infatti sarà per la prima volta in campo dal primo minuto in un ruolo molto offensivo dato che sostituirà Insigne, sulla fascia sinistra. Prima della sosta forzata per la sua positività al Coronavirus, solo una volta aveva ricoperto quel ruolo; era Napoli-Genoa, è in quell’occasione, l’ex stella del Fenerbache, prese proprio il posto del capitano azzurro riuscendo a segnare anche un goal. Per questo motivo siamo sicuri che Elmas staserà darà spettacolo e riuscirà a sfruttare al massimo l’occasione d’oro offertagli da Gennaro Gattuso“.