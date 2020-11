Caso Maradona, parla il medico: “Splendide notizie! Decorso molto buono, vi svelo quando potrebbe essere dimesso”

Il neurologo, nonchè medico di fiducia di Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, è tornato a parlare delle condizioni del Pibe de oro, in seguito all’intervento al cervello cui si è sottoposto martedì. Queste le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport: “La Tac post-intervento è davvero rassicurante! Certo è ancora molto presto per parlare di recupero completato ma col passare dei giorni le sensazioni sono sempre più positive. Diego riesce a parlarmi e a camminare e non vede l’ora di lasciare la clinica. Ci prendiamo altre 24 ore di tempo per monitorarlo poi, se tutto andrà bene, già domani potremo organizzare lo spostamento nella sua dimora”.