Carnevali risponde alle voci di mercato: “Boga, Locatelli e Berardi? Vi svelo quanto valgono”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare di mercato in un’intervista per la Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Abbiamo da sempre puntato sul rapporto qualità/prezzo ricercando, per il nostro Sassuolo, sempre giocatori con le caratteristiche giuste. Solo i calciatori che sposano al meglio la nostra filosofia vengono acquistati. Abbiamo tenuto volentieri Boga, Locatelli e Berardi! Le loro ultime magnifiche prestazioni ci stanno ripagando e se qualcuno volesse tutto il terzetto dovrà sborsare non meno di 140 milioni di euro“.