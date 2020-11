Ventura: “Napoli gestito benissimo, Osimhen possiede una qualità assoluta”

L’ex tecnico della nazionale italiana Gian Piero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è una squadra strutturata bene e gestita benissimo. Gli alti e i bassi, in questo momento, sono fisiologici. Si sta giocando ormai ogni tre giorni e ci sono squadre abituate a questi ritmi ma ogni tre giorni una settimana sì ed una settimana no. Non ci sono squadre abituate a giocare sempre con questi ritmi.

Osimhen? Possiede una qualità assoluta ma è necessario dargli il giusto tempo. Ha fatto capire che ci sono delle possibilità di vederlo fare sfracelli tra qualche tempo. Basti pensare al caso di Immobile, anche lui ha avuto bisogno di tempo per adattarsi”.