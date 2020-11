Varriale: “Sconfitta naturale contro il Sassuolo ma ora il Napoli deve reagire”

Il direttore Enrico Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli domani è chiamato a dare una risposta dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Quella contro i neroverdi è una sconfitta che fa parte di un naturale percorso di consolidamento, alcuni giocatori sono un po’ in ritardo, faccio un nome per tutti: Mertens. Normalmente certe occasioni non le sbaglia. Se il tuo uomo che può risolvere le gare fa certi errori allora è dura riuscire a vincere le partite. C’è comunque la certezza di una conduzione tecnica che è arrivata l’anno scorso a differenza della Juve che ha Pirlo.

Stiamo affrontato un anno pieno di incertezze, fatto di tanti impegni ravvicinati, con la mancanza di pubblico sugli spalti che solo per certe squadre può rilevarsi un vantaggio. E’ naturale ad inizio stagione aspettarsi alti e bassi e lo è ancora di più in questa stagione, sperando sempre che il campionato possa proseguire vista l’incertezza che dà il Covid”.