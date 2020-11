D’Amico elogia Gattuso: “Per il Napoli mai i soldi furono spesi meglio”

Andrea d’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Kiss Kiss Napoli:



“Mai i soldi furono spesi meglio, Gattuso se li merita tutti per quello che ha fatto. Non è facile avere un grado di penetrazione mediatica come quello di Rino. E’ arrivato in un momento molto difficile, ha fatto un miracolo per ricompattare l’ambiente e ha dimostrato di avere gli attributi. Ha vinto una Coppa Italia e se non ci fosse stato un Messi così ispirato in Champions chissà cosa sarebbe successo. Ho fiducia in Rino, lui e la sua famiglia sono per me dei fratelli e gli auguro tutto il meglio”.

Osimhen? “Non si può giudicare il valore di un giocatore dalle singole prestazioni. Non è ancora un campione ma è un ottimo giocatore con tanta strada davanti a se. A quell’età gli errori sono giustificati. Non si può dire che è un fenomeno quando segna e giudicarlo negativamente quando sbaglia qualche gol, bisogna aspettarlo”.

Cambi di modulo in corsa? “Tatticamente il calcio è molto semplice, i bravi allenatori sanno adeguare l’atteggiamento tattico più volte durante la partita a seconda delle esigenze. Bisogna sapere interpretare quello di cui ha bisogno la tua squadra in quel momento per attuare i cambiamenti”.