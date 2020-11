Di Marzio: “Il Napoli può fare quello che gli pare, Osimhen non ha bisogno di avvocati difensori”

Il volto noto Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di ‘Ne parliamo il lunedì‘ sulle frequenze di Canale 21 facendo alcune considerazioni sull’attuale momento del Napoli: “Osimhen? E’ un ventenne, non ha bisogno di avvocati difensori, va servito più rapidamente, la dimostrazione sono i fuorigioco che prende durante la partita. Il Napoli può giocare anche con il 4-3-3, 4-4-2, può fare quello che gli pare, ma dipende dall’allenatore la lettura della squadra avversaria. Gattuso da Napoli? Per me si!”.