Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato, nel giorno del compleanno di Maradona, del Pibe de Oro e del suo acquisto.

Ferlaino ha ripercorso l’acquisto del Pibe de Oro nel 1984 e ha svelato alcuni aneddoti su Maradona:

“Fu difficile prenderlo; prima di lui, due anni prima, avevamo preso Savoldi e spendere 10 milioni per lui non fu facile. Però sono contento di averlo preso e sono fortunato di averlo preso, anche perché misi a tacere tutti quelli che dicevano che non avevamo soldi. A Diego posso augurare solo il meglio e che stia bene: non ho nessun rimpianto. Con Maradona abbiamo vinto tanto, anche con quella squadra: in quegli anni c’erano avversari fortissimi, ma abbiamo vinto 2 Scudetti e la Coppa Uefa, che io considero il trofeo più importante della mia presidenza. Mi ricordo anche quando vincemmo a Stoccarda la Coppa Uefa dallo stadio all’aeroporto c’erano un sacco di tifosi, emigranti italiani che erano felici della nostra vittoria”.

Poi, sul primo incontro con Maradona, ha raccontato altri retroscena:

“Lo incontrai a Barcellona a casa sua; mi invitò lui e mi emozionai a guardarlo, lui si emozionò e nessuno di noi riuscì a parlare. Tra l’altro ero molto preoccupato perché un barista mi disse che avevamo preso un pacco, ma per fortuna non fu così. Mi auguro che il Napoli possa tornare a vincere: ci vuole un certo ambiente, un certo feeling per vincere e mi auguro che possa vincere quest’anno con Gattuso. Tra l’altro mi ha impressionato anche Petagna, un calciatore che sta migliorando e può migliorare tanto dopo le esperienze con l’Atalanta e con la Spal”.