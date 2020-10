SKY – Giuntoli: “Futuro di Gattuso? Ecco quando può arrivare la fumata bianca”

Cristiano Giuntoli, dg del Napoli, pochi istanti prima del match contro la Real Sociedad, è intervenuto ai microfoni di Sky.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Io credo che sia fondamentale la tattica. Quindi penso che stasera vedremo un Napoli differente, ma che userà gli stessi principi nonostante i tanti cambi. Credo che Gattuso non veda i titolari di riserva, ma che per lui siano tutti titolari. Futuro di Gattuso? Credo che quando non ci siano problemi tra le parti si possa proseguire assieme, a breve credo arrivi una fumata bianca. Petagna? Ci possiamo aspettare un punto di riferimento per la squadra, sa finalizzare molto bene, che possa aiutare sia in fase di possesso che di non possesso. Abbiamo il dovere di fare il massimo in tutte le gare con una rosa così ampia. Insigne? È sempre più leader della squadra”.