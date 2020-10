SKY – Politano: “All’Inter non sono stato trattato bene, qui mi sto prendendo la mia rivincita!”

Al termine del match Real Sociedad-Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Matteo Politano, autore del goal che ha portato gli azzurri alla vittoria.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Questa sera ci hanno messo in difficoltà. Però oggi, rispetto alla prima partita contro l’AZ, siamo stati anche fortunati. Voglio dire anche grazie al mister che mi dà sempre fiducia, io provo a farmi trovare sempre pronto. Quando sono arrivato dovevo ambientarmi. Venivo da un periodo negativo all’Inter in cui non sono stato trattato benissimo. Ma adesso sono felice e mi sto prendendo la mia rivincita”.