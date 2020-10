Varriale: “Contro la Real Sociedad sarà più semplice e vi spiego perché”

Il giornalista Enrico Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “Anche il calcio come tutta la società è preso dal COVID-19, qui però bisogna ragionare sullo sport di base che in situazioni di grandissima difficoltà. La preoccupazione è tanta, bisogna sicuramente pensare ad affrontare l’emergenza nel migliore dei modi possibili. Oggi è difficile parlare di calcio alla luce di tutto quello che si sta vivendo. Tutto condiziona l’andamento calcistico, per non parlare poi degli stadi vuoti”.

Real Sociedad-Napoli? – “Una partita molto importante, sono curioso per il fatto che il Napoli gioca con la capolista della Liga. Una squadra di qualità, con David Silva che è tornato in Spagna. Tatticamente sarà più semplice, l’AZ Alkmaar venne a Napoli tradendo le loro caratteristiche giocando con un catenaccio. Mi aspetto una partita a viso aperto, certo la qualità della Real Sociedad è superiore a quella dell’AZ Alkmaar però punti dalla Spagna bisogna portarne, altrimenti la situazione si complica. Che questo sia un anno anomalo lo abbiamo detto, anche per la compressione degli impegni. Per 3-4 settimane si giocherà sempre. I risultati di Inter e Atalanta ieri presi singolarmente non sono negativi ma il problema è che nei gironi le cose si sono messe in maniera abbastanza complicata. L’Inter ha due gare da eliminazione diretta contro il Real Madrid, lo stesso discorso l’Atalanta contro il Liverpool, però gli orobici hanno dimostrato molta vitalità. Meno complicata la situazione di Juventus e Lazio ma vedremo cosa faranno stasera”.