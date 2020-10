Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal, ha parlato di Petagna ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono convinto che crescerà tanto a Napoli e riuscirà a ritagliarsi uno spazio. Con la Spal ha segnato tanti gol, gli è servita come esperienza. Gli piaceva giocare per la squadra, gli dissi che per fare il salto di qualità dovevo giocare più vicino alla porta”.