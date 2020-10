Carmine Martino, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Queste le sue parole:

“Il Napoli non può perdere con la Real Sociedad, bisogna iniziare a fare i calcoli. Non credo che l’AZ faccia barricate anche in casa, quindi gli azzurri potrebbero rifarsi proprio in Olanda. Gli scontri diretti saranno molto importanti”.