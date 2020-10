Petrucci tuona dopo l’incontro Conte-Spadafora: “Incredibile lasciare fuori calcio, basket e pallavolo”

Il presidente federale del basket italiano, Gianni Petrucci, ha rilasciato alcune rapide dichiarazioni ai microfoni di gazzetta.it. Il presidente è stato fatto fuori così come Cattaneo (presidente federale pallavolo) e Gravina (presidente FIGC), all’incontro tenutosi oggi a Palazzo Chigi tra Conte e il ministro dello sport Spadafora (qui tutti i dettagli). Queste le sue parole: “Questo è un circo! E’ assurdo che ad un incontro del genere siano stati esclusi i presidenti degli sport federali maggiormente colpiti. In questo momento regna il caos più totale, non so se ne usciremo“.