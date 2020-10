Di Marzio: “L’EL non dev’essere un ostacolo per il Napoli, quest’anno può vincere lo scudetto”

Il volto noto Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Bello del Calcio”, trasmissione in onda sulle frequenze di Canale 21, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “Non vorrei che l’Europa League potesse essere un ‘ostacolo’ al futuro del Napoli che, ribadisco, mai come quest’anno può seriamente vincere il campionato. Sarà importante gestire bene il turn-over tra Serie A e coppa, già contro l’AZ Alkmaar io mi aspettavo la presenza in campo di qualche giocatore delle ‘seconde linee’ in modo da arrivare all’impegno di Benevento con una squadra più fresca e riposata atleticamente”.