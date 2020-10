Bacconi: “Il Napoli ha dominato sul Benevento, vi spiego cosa mi ha lasciato soddisfatto”

Il noto giornalista, Adriano Bacconi, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per svelare i dettagli che hanno caratterizzato questa partenza a razzo del Napoli. Queste le sue parole: “Contro il Benevento ho assistito ad una grande prova di forza dei ragazzi di Gattuso. Oltre all’immenso bagaglio tecnico, hanno dato prova dell’immensa forza mentale che caratterizza la squadra. Ribaltare una partita non è mai facile soprattutto se, come con l’AZ, le cose sembrano andare tutte storte.

Nonostante la prima frazione un po’ sottotono, i partenopei hanno comunque messo alle corde il Benevento addirittura tirando in porta 10 volte in più degli avversari. Già questo basta per evidenziare l’immenso predominio in tutte le zone di campo a disposizione del Napoli. Gli uomini di Inzaghi erano sempre schiacciati nella loro metà campo con un 4-5-1 molto difensivo che per poco non ha beffato Osimhen e compagni“.