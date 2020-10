Ass. Padova: “Qui non siamo a Napoli, abbiamo un forte senso civico”

L’assessore alla Cultura della città di Padova, Andrea Colasio, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi riguardo il nuovo Dpcm per contenere l’epidemia, riportare su PadovaOggi. L’assessore però ha utilizzato alcune frasi che hanno lasciato perplessi molti: “Mi permetto di dire che qui non siamo a Napoli, esiste una cultura civica molto forte, un senso di comunità e l’idea che la salute è un bene comune molto forte. Anche in Veneto avremmo in alcune sue aree potuto differenziare gli effetti del Dpcm. Aver fatto di tutta l’erba un fascio secondo me è una scelta sbagliata anche se nessuno deve sottovalutare il fattore rischio”.