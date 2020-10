Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il noto esperto di Sky Gianluca Di Marzio ha parlato così del momento del Napoli:

“Contro l’AZ il Napoli non ha avuto la giusta concentrazione. Dopo il gol dello 0-1 gli olandesi hanno fatto catenaccio, e gli azzurri si sono innervositi; penso sia normale dopo le tante occasioni avute nella prima parte di gara. Credo che l’assenza di uno come Bakayoko a centrocampo si sia fatta sentire. Koulibaly? Veniva da un ottimo periodo ma ha commesso un errore grave. Nonostante questa sconfitta il Napoli non troverà sempre difficoltà contro le squadre chiuse, perchè ha degli ottimi esterni. In Europa League può arrivare fino in fondo ma ora deve battere la Real Sociedad”.

Sul Benevento “La squadra di Gattuso andrà a Benevento con tanta rabbia in corpo. Attenzione però perchè affronterà una squadra che ha un grande allenatore, un presidente bravissimo e un ottimo direttore sportivo”.