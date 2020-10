De Rossi: “Agnelli rispetta le regole? Allora ha due scudetti in meno”

L’ex centrocampista e capitano della Roma, Daniele De Rossi, ha partecipato al programma Propaganda Live, su La7, parlando di vari temi. Tra questi, la terribile uscita sul coronavirus del CT della Nazionale, Roberto Mancini:

“Conosco Roberto Mancini, è una persona da seguire per i suoi concetti, la sua eleganza e il suo stile. Stavolta è scivolato su una buccia di banana, ma si è scusato immediatamente. Ho sentito parlare di dimissioni, ma è eccessivo”.

Infine, il passaggio sulle dichiarazioni di Agnelli («La Juve è un club che rispetta sempre le regole», ndr) e il numero di scudetti:

“Quanti scudetti ha la Juve? Non me lo ricordo per davvero! Come ha detto il presidente Agnelli, visto che segue le regole ne ha due in meno“